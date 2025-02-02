Протест проти рішення Трампа: фанати Оттави освистали гімн США перед матчем НХЛ

Фанати клубу Національної хокейної ліги Оттава Сенаторз освистали виконання гімну США перед матчем проти Міннесоти Вайлд.

Про це повідомили журналісти Нік Мюррей та Брюс Герріоч.

Loud booing at the end of the Star Spangled Banner as well #Sens pic.twitter.com/r8XLKIqkjC — Bruce Garrioch (@SunGarrioch) February 2, 2025

The United States national anthem is booed in Ottawa ahead of the Senators and Wild game amid tariffs from US President Donald Trump.



Caught the end of it, but it was booed for the first part of the anthem as well. pic.twitter.com/ChBU6XFxIP — Nick Murray (@NickMurray91) February 2, 2025

Ймовірно, така реакція вболівальників клубу зі столиці Канади викликана рішенням президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові тарифи на імпорт товарів з цієї країни.

Деякі експерти припускають, що через це рішення десятки тисяч робітників у Канаді можуть втратити робочі місця.

Гра завершилася перемогою Оттави з рахунком 6:0.