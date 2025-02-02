Протест проти рішення Трампа: фанати Оттави освистали гімн США перед матчем НХЛ
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Фанати клубу Національної хокейної ліги Оттава Сенаторз освистали виконання гімну США перед матчем проти Міннесоти Вайлд.
Про це повідомили журналісти Нік Мюррей та Брюс Герріоч.
Ймовірно, така реакція вболівальників клубу зі столиці Канади викликана рішенням президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові тарифи на імпорт товарів з цієї країни.
Деякі експерти припускають, що через це рішення десятки тисяч робітників у Канаді можуть втратити робочі місця.
Гра завершилася перемогою Оттави з рахунком 6:0.