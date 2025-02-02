Вінніпег в овертаймі дотиснув Вашингтон, Оттава знищила Міннесотту в матчі НХЛ
У ніч з 1 на 2 лютого відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.
Так, Оттава завдала нищівної поразки Міннесотті, відправивши шість шайб у ворота суперника, які залишились без відповіді.
Ще два поєдинки ігрового вечора завершились в овертаймі – свої перемоги здобули Вінніпег Джетс та Айлендерс.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
2 лютого
Вашингтон – Вінніпег 3:4 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1 ОТ)
Едмонтон – Торонто 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)
Кароліна – Лос-Анджелес 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Оттава – Міннесотта 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Піттсбург – Нешвілл 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Тампа-Бей – Айлендерс 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1 ОТ)
Калгарі – Детройт 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Нагадаємо, минулого ігрового дня воротар Міннесоти оформив шатаут у грі з Монреалем (4:0) і вписав себе в історію. Він став першим голкіпером ліги, який "грав на 0" і тінейджером, і в 40+ років.