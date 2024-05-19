Едмонтон розніс Ванкувер і зрівняв рахунок у серії

Едмонтон переміг Ванкувер у шостому матчі другого раунду плей-оф НХЛ. Матч завершився з рахунком 5:1.

На першу перерву команди пішли за нічийного рахунку 1:1, але у другому та третьому періодах "нафтовики" забили по дві шайби та довели справу до розгрому.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

19 травня

Едмонтон — Ванкувер 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Після цієї гри рахунок у серії став рівним — 3:3. Вирішальний матч відбудеться 21 травня на льоду Ванкувера. Переможець у наступному раунді зіграє проти Далласа.

Напередодні Флорида вольовою перемогою завершила серію проти Бостона і вийшла у фінал Східної конференції.