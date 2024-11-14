Наставник Колорадо встановив рекорд франшизи

Наставник команди Національної хокейної ліги Колорадо Евеланш Джаред Беднар став рекордсменом команди за кількістю проведених матчів на чолі клубу.

Про це повідомила пресслужба "лавин".

Гра проти Лос-Анджелеса (4:2) стала для нього 635. Він обійшов Мішеля Бержерона.

52-річний Беднар очолив Колорадо перед сезоном 2016/17. У перший рік Евеланш під його керівництвом не вийшли до плейоф, але останні 7 сезонів стабільно виходять у постсезон, а в сезоні 2021/22 стали володарями Кубку Стенлі.