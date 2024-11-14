Наставник Колорадо встановив рекорд франшизи
Джаред Беднар
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Наставник команди Національної хокейної ліги Колорадо Евеланш Джаред Беднар став рекордсменом команди за кількістю проведених матчів на чолі клубу.
Про це повідомила пресслужба "лавин".
Гра проти Лос-Анджелеса (4:2) стала для нього 635. Він обійшов Мішеля Бержерона.
52-річний Беднар очолив Колорадо перед сезоном 2016/17. У перший рік Евеланш під його керівництвом не вийшли до плейоф, але останні 7 сезонів стабільно виходять у постсезон, а в сезоні 2021/22 стали володарями Кубку Стенлі.