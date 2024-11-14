Торонто дотиснув Вашингтон, Колорадо з хеттриком Рантанена обіграв Лос-Анджелес у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 13 на 14 листопада в рамках регулярного сезону Національної хокейної ліги пройшли 5 матчів.

Вашингтон не зміг втримати перемогу над Торонто, програвши гру в овертаймі, Піттсбург також в екстратаймі поступився Детройту.

Колорадо з хеттриком Мікко Рантанен розібрався з Лос-Анджелесом.

НХЛ – регулярний сезон

14 листопада

Вашингтон – Торонто 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, ОТ – 0:1)

Піттсбург – Детройт 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, ОТ – 0:1)

Юта – Кароліна 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Анагайм – Вегас 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Колорадо – Лос-Анджелес 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Напередодні Вінніпег здобув свою 15-у перемогу в сезоні, обігравши на виїзді Рейнджерс.