Торонто дотиснув Вашингтон, Колорадо з хеттриком Рантанена обіграв Лос-Анджелес у регулярному чемпіонаті НХЛ
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У ніч з 13 на 14 листопада в рамках регулярного сезону Національної хокейної ліги пройшли 5 матчів.
Вашингтон не зміг втримати перемогу над Торонто, програвши гру в овертаймі, Піттсбург також в екстратаймі поступився Детройту.
Колорадо з хеттриком Мікко Рантанен розібрався з Лос-Анджелесом.
НХЛ – регулярний сезон
14 листопада
Вашингтон – Торонто 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, ОТ – 0:1)
Піттсбург – Детройт 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, ОТ – 0:1)
Юта – Кароліна 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Анагайм – Вегас 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Колорадо – Лос-Анджелес 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Напередодні Вінніпег здобув свою 15-у перемогу в сезоні, обігравши на виїзді Рейнджерс.