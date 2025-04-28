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Лідер збірної України оцінив перемогу над Італією на ЧС-2025

Олександр Булава — 28 квітня 2025, 16:16
Лідер збірної України оцінив перемогу над Італією на ЧС-2025
ФХУ

Воротар збірної України з хокею Богдан Дьяченко оцінив першу перемогу команди на чемпіонаті світу-2025.

Про це голкіпер розповів в етері Суспільне Спорт.

Кіпер у серії булітів відбив усі спроби суперника, а у грі зробив 35 сейвів.

"Я вже грав проти Італії. Це було давно, на іншому чемпіонаті та інші емоції. Приємно, що зараз можемо грати з Італією на рівних. Були матчі і складніші, і такі ж у мене за складністю у збірній. Але було тяжко сьогодні

Буліти? Я цього разу був на льоду, тож треба було бути спокійним. Якщо ти на лавці, то можна більше виявляти емоції, підтримувати партнерів гучніше", – сказав Дяченко.

Нагадаємо, збірна України у першому турі в серії булітів програла Великій Британії, а у другому теж у серії булітів обіграла Італію.

Збірна України з хокею

Збірна України з хокею

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