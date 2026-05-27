Тренер, з яким Федотенко вигравав Кубок Стенлі, переписав історію НХЛ

Вегас у фіналі Західної конференції обіграв з рахунком 4:0 у серії найкращу команду регулярного сезону Колорадо Евеланш. Наставник Голден Найтс Джон Торторелла вдруге за кар'єру зробив це, що робить його єдиним тренером в історії НХЛ із подібним досягненням.

Про це повідомляє статистичний портал Gino Hard.

У 2019 Торторелла тренував Коламбус. Його підопічні "свіпнули" Тампу-Бей Лайтнінг, яка в тому сезоні також виграла Президентський кубок – вручається переможцю регулярки.

President trophy winners have been swept only 5 times in NHL history...



67-річний Торторелла є одним із найдосвідченіших фахівців у лізі. Він тренував Рейнджерс (2000, 2009-2013), Тампу-Бей (2001-2008), Ванкувер (2013-2014), Коламбус (2015-2021), Філадельфію (2022-2025), а в березні цього року очолив Вегас.

Зазначимо, що в сезоні 2003/2004 під його керівництвом Руслан Федотенко разом із Лайтнінг виграв Кубок Стенлі. Українець за плейоф НХЛ закинув 12 шайб і віддав 2 передачі за 22 поєдинки.