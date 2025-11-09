Лейкерс розгромно програли Атланті, Клівленд у клатчі вирвав перемогу над Чикаго в НБА

У ніч на сьогодні, 9 листопада, в межах регулярного сезону НБА пройшло вісім матчів.

У першому ж поєдинку ночі зійшлися найгірші команди своїх конференцій, а саме Вашингтон та Даллас. У щільній боротьбі Маверікс змогли перервати свою чотириматчеву серію поразок, завдяки чому команда Джейсона Кідда піднялася з "підвалу" Заходу.

60 очок на двох від Тайріза Мексі та Джоела Ембііда дозволили Філадельфії обіграти Торонто, Атланта без низки важливих виконавців розгромила Лейкерс (у яких також були кадрові проблеми), а Клівленд у класному поєдинку здолав Чикаго.

33+11+8 від Дені Авдії не врятували Портленд від поразки у грі з Маямі, дебют Де'Аарона Фокса у сезоні приніс Сан-Антоніо перемогу над Новим Орлеаном, Денвер з черговим трипл-даблом від Ніколи Йокича (32+14+14) розгромив Індіану, а Кліпперс вдруге за три дні поступилися Фініксу.

НБА – регулярний сезон

9 листопада

Вашингтон – Даллас 105:111 (24:35, 29:22, 33:25, 19:29)

Філадельфія – Торонто 130:120 (33:43, 35:20, 33:34, 29:23)

Атланта – Лейкерс 122:102 (37:29, 31:25, 30:18, 24:30)

Клівленд – Чикаго 129:122 (32:29, 24:43, 40:26, 32:24)

Маямі – Портленд 136:131 (27:30, 45:35, 28:32, 36:34)

Сан-Антоніо – Новий Орлеан 126:119 (28:22, 38:36, 26:27, 34:34)

Денвер – Індіана 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:19)

Кліпперс – Фінікс 103:114 (29:35, 17:25, 34:25, 23:29)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

