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Піттсбург призначив нового головного тренера

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 11:21
Піттсбург призначив нового головного тренера
nhl.com/penguins/

Фахівець Ден Мьюз став новим головним тренером Піттсбург Пінгвінз.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для 42-річного Дена це буде перший самостійний досвід на чолі клубу НХЛ. Останні два сезони Мьюз входив до тренерського штабу Нью-Йорк Рейнджерс.

Він також працював у командах NCAA та нижчих хокейних лігах Північної Америки.

Нагадаємо, на початку травня Піттсбург звільнив Майка Саллівана. Салліван очолював "пінгвінів" із 2015 року. Саме під його керівництвом вони двічі завойовували Кубок Стенлі у 2016 та 2017 роках.

За підсумками регулярного чемпіонату-2024/25 Піттсбург посів 13-те місце у Східній конференції з 16, втретє поспіль не потрапивши до плейоф.

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