Данія з дублем Рассела розгромила Словенію, США поступились Латвії у 5 турі ЧС-2026

У суботу, 23 травня, у швейцарських містах Цюрих і Фрібург низкою матчів продовжився груповий етап чемпіонату світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні.

Ігровий день розпочався розгромом Словенії від Данії. Рахунок міг відкрити 22-річний Марцел Махковец, але його гол скасували після коуч-челенджа (можливість головного тренера команди попросити арбітра переглянути спірний епізод).

А вже у другому періоді підопічні Мікаеля Гата забили дві шайби: першим відзначився Йоахім Бліхфельд, реалізувавши більшість, далі перевагу данської команди збільшив Патрік Расселл. У третій двадцятихвилинці збірна Данії остаточно зняла питання, хто переможець цього матчу, закинувши ще дві шайби та довівши справу до розгрому. Для Данії це перша перемога у цьогорічній першості.

Латвія у результативній перестрілці переграла США. Рахунок відкрив Егле на 8-й хвилині першого періоду, після чого американці відповіли голом Ткачука, який реалізував більшість у другій двадцятихвилинці. Доля гри вирішилась у третьому періоді, де команда Харійса Вітоліньша закинули три шайби, на що американці змогли відповісти голом Матьє Олів'є, який вже не міг змінити результат матчу.

Хокей – ЧС-2026 Груповий етап, 22 травня

Група B

Данія – Словенія 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Латвія – США 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Також сьогодні ігровий день на чемпіонаті світу продовжиться ще чотирма поєдинками. О 17:20 стартують матчі Словаччина – Чехія та Швейцарія – Угорщина. Пізніше, о 21:20, ігрову програму закриють протистояння Австрії з Німеччиною, а також Норвегії зі Швецією.

Нагадаємо, раніше Німеччина розгромила Угорщину, а Канада обіграла Словенію з мінімальним відривом.