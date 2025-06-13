Олімпійський чемпіон відреагував на рішення Рубіо привітати жителів РФ

Легенда світового хокею Домінік Гашек розчарований рішенням державного секретаря США Марко Рубіо привітати росіян із днем Росії.

У соцмережі "Х" він написав, що він від імені громадян США привітав народ, який підтримує геноцид в Україні.

"Марко Рубіо сьогодні привітав російський народ, який обрав і підтримує найбільшого злочинця сучасного світу, Путіна, відповідального за смерть і каліцтво мільйонів людей. Марко Рубіо від імені американських громадян привітав країну, яка щодня вбиває та чинить геноцид проти дітей на території іншої держави. Сьогоднішні США з Дональдом Трампом є прихильником імперіалістичної Росії проти всього демократичного світу", – написав один із найкращих голкіперів в історії хокею.

Mark Rubio congratulated today the Russian people who elected and support the greatest criminal of the current world, Putin, who is responsible for the death and maiming of millions of people. @SecRubio , on behalf of the American citizens, congratulated the country that every… pic.twitter.com/mVxWfjKR5L — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 12, 2025

Домінік із початком повномасштабного вторгнення засуджує дії російської влади, а також зіркових російських хокеїстів, які ніяк не засуджують війну.

Зокрема, він дорікав НХЛ, США і Канаді, що вони дозволили Олександру Овечкіну стати рекордсменом ліги за закинутими шайбами.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.