Чемпіон проти аутсайдера: Сокіл прийме Крижинку в матчі чемпіонату України
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Сьогодні, 31 січня, відбудеться один матч чемпіонату України з хокею. Київський Сокіл зіграє проти Крижинки. Старт – 18:00.
Фаворитом гри є Сокіл. "Соколята" є чемпіонами країни минулого сезону та лідером таблиці нинішнього чемпіонату. Крижинка програла всі 19 зустрічей.
Чемпіонат України з хокею – регулярний чемпіонат
31 січня
Сокіл – Крижинка
Нагадаємо, вчора відбулося два поєдинки. Одеський Шторм без особливих проблем переміг херсонське Дніпро, а Кременчук зумів здолати Київ Кепіталз.
Сокіл наразі має 45 очок за 19 матчів. У Київ Кепіталз така ж кількість очок, але цей клуб зіграв на 1 матч більше. Третє місце посідає Шторм – одесити набрали 39 очок.