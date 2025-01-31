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Чемпіон проти аутсайдера: Сокіл прийме Крижинку в матчі чемпіонату України

Руслан Травкін — 31 січня 2025, 08:01
Чемпіон проти аутсайдера: Сокіл прийме Крижинку в матчі чемпіонату України
facebook.com/hcsokil

Сьогодні, 31 січня, відбудеться один матч чемпіонату України з хокею. Київський Сокіл зіграє проти Крижинки. Старт – 18:00.

Фаворитом гри є Сокіл. "Соколята" є чемпіонами країни минулого сезону та лідером таблиці нинішнього чемпіонату. Крижинка програла всі 19 зустрічей.

Чемпіонат України з хокею – регулярний чемпіонат
31 січня

Сокіл – Крижинка

Нагадаємо, вчора відбулося два поєдинки. Одеський Шторм без особливих проблем переміг херсонське Дніпро, а Кременчук зумів здолати Київ Кепіталз.

Сокіл наразі має 45 очок за 19 матчів. У Київ Кепіталз така ж кількість очок, але цей клуб зіграв на 1 матч більше. Третє місце посідає Шторм – одесити набрали 39 очок.

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Сокіл

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