Шторм вдруге за два дні познущався над Дніпром в чемпіонаті України

У четвер, 30 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому одеський Шторм розгромив херсонський Дніпро.

Зустріч завершилася із рахунком 8:0.

Завдяки цій перемозі одеський клуб ще краще закріпився на третій сходинці, здобувши вже 39 очок. Найближчий переслідувач Кременчук відстає вже на 12 залікових балів.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 30 січня

Шторм – Дніпро 8:0 (5:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 3:25 Крикля, 2:0 – 7:25 Варава, 3:0 – 12:35 Мосюк, 4:0 – 13:30 Ніконов, 5:0 – 19:30 Пойманов, 6:0 – 30:35 Ніконов, 7:0 – 45:45 Сидоренко, 8:0 – 57:26 Даниленко

Нагадаємо, вчора, 29 січня, Шторм також обіграв Дніпро, закинувши 11 "сухих" шайб.