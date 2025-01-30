Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Кременчук здолав Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Олександр Булава — 30 січня 2025, 21:12
Кременчук зустрівся з Київ Кепіталз у чемпіонаті України
ХК Кременчук

Кременчук вдома обіграв Київ Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Господарі виграли перший період завдяки шайбі Євгенія Абаджяна. Кепіталз на старті другої 20-хвилинки відновили рівновагу після влучного кидка 31-річного Себастьяна Карпенка, на що Кременчук відповів голом Дениса Матусевича.

Наприкінці зустрічі ще одну шайбу на свій рахунок записав Владислав Брага, який забив гол порожні ворота.

Завдяки цій перемозі Кременчук має в активі 30 очок та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці, столичний клуб йде другим з 45 балами.

Чемпіонат України з хокею
Регулярний чемпіонат, 30 січня

Кременчук – Київ Кепіталз 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 15:56 Абаджян, 1:1 – 21:13 Карпенко, 2:1 – 35:42 Матусевич, 3:1 – 59:09 Брага (порожні ворота)

Напередодні Шторм вдруге за два дні познущався над Дніпром.

Кременчук Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

Шторм зіграє з Дніпром, Кременчук прийме Київ Кепіталз у матчі чемпіонату України
Одеський Шторм у серії булітів переграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України
Київ Кепіталз – Шторм Одеса: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Київ Кепіталз вдруге за чотири дні розгромив Крижинку в чемпіонаті України
Чергове протистояння Крижинки та Київ Кепіталз: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Останні новини