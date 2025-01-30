Кременчук здолав Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Кременчук вдома обіграв Київ Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Господарі виграли перший період завдяки шайбі Євгенія Абаджяна. Кепіталз на старті другої 20-хвилинки відновили рівновагу після влучного кидка 31-річного Себастьяна Карпенка, на що Кременчук відповів голом Дениса Матусевича.

Наприкінці зустрічі ще одну шайбу на свій рахунок записав Владислав Брага, який забив гол порожні ворота.

Завдяки цій перемозі Кременчук має в активі 30 очок та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці, столичний клуб йде другим з 45 балами.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 30 січня

Кременчук – Київ Кепіталз 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 15:56 Абаджян, 1:1 – 21:13 Карпенко, 2:1 – 35:42 Матусевич, 3:1 – 59:09 Брага (порожні ворота)

Напередодні Шторм вдруге за два дні познущався над Дніпром.