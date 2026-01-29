Сокіл переграв Одещину в чемпіонаті України

У четвер, 29 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл обіграв Одещину.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2.

Завдяки цій перемозі столичний клуб набрав 53 бали та ще більше наростив відрив від Кременчука, який йде 2-м, маючи 47 очок та матч у запасі.

Чемпіонат України з хокею

29 січня

Одещина – Сокіл 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 5:28 Жеребко, 0:2 – 18:11 Захаров, 1:2 – 18:46 Росляков, 1:3 – 37:15 Мазур, 2:3 – 51:46 Бабинець, 2:4 – 53:49 Захаров

Напередодні Шторм обіграв Крижинку-Кепіталз.