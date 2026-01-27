Шторм переграв Крижинку-Кепіталз у матчі чемпінату України

У вівторок, 27 січня, відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею, в якому Шторм впевнено переграв Крижинку-Кепіталз.

Зустріч завершилася з рахунком 6:3.

У першому періоді одесити закинули дві шайби, на що суперник нічим не відповів. Друга 20-хвилинка завершилася внічию 1:1. У заключній третині Крижинка навіть змогла скоротити відставання до одної шайби, але суперник закинув ще тричі, на що столичні хокеїсти відповіли лише однією, що лише дозволпло зробити рахунок не таким розгромним.

Завдяки перемозі Шторм набрав 20 очок та продовжує займати 4 місце, Крижинка з 7-ма балами продовжує йти останньою.

Чемпіонат України з хокею

27 січня

Шторм – Крижинка-Кепіталз 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Шайби: 1:0 – 0:37 Ратушний, 2:0 – 14:27 Ратушний, 3:0 – 20:12 Пономарьов, 3:1 – 37:02 Бехтольд, 3:2 – 44:01 Васильєв, 4:2 – 47:30 Ратушний, 5:2 – 50:43 Михайло, 6:2 – 51:08 Алексюк, 6:3 – 59:16 Бехтольд

Нагадаємо, 24 січня Одещина у шаленому матчі з 14-ма шайбами сенсаційно перемогла Кременчук.