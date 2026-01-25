Українська правда
Сергій Бабинець: Одещина в останніх матчах проти Кременчука показувала бойовий хокей

Руслан Травкін — 25 січня 2026, 19:27
Сергій Бабинець (передній план)
Федерація хокею України

Вчора, 24 січня, Одещина в яскравому стилі перемогла Кременчук (9:5) у матчі чемпіонату України з хокею.

"Чемпіон" зв'язався з Сергієм Бабинцем, щоб поцікавитися за рахунок чого вдалося переломити хід гри, адже на початку зустрічі одесити поступалися 0:2.

Ми в останніх матчах проти Кременчука показували бойовий хокей. Хоч і програвали, але, як на мене, володіли ініціативою, робили більше кидків по воротах.

Я був упевнений, що і вчорашня гра проходитиме в схожому ключі, що ми будемо нагнітати біля воріт суперника.

Але чомусь помилки нашої команди, гравців на старті матчу зробили рахунок 0:2 не на нашу користь. Декілька помилок призвели до такого рахунку.

Але після цього ми взяли гру під свій контроль і потім методично почали створювати небезпечні моменти біля воріт суперника, що й призвело до багатьох голів, які ми забили.

Також запитали про перформанс Расіма Абдуллаєва (3 шайби + асист). Цей захисник грає в Одещині на правах оренди саме з Кременчука.

Расім оформив хеттрик. Він молодець, дуже добре зіграв. Я знаю, що для нього це принципова гра – його віддали в оренду, і він завжди дуже сильно налаштовується на Кременчук.

Звичайно, до кінця сезону він точно буде з нами. Усе керівництво хокейного клубу Одещина дуже сподівається, що ми продовжимо контракт з Абдуллаєвим, і Расім гратиме за нас у наступному сезоні.

Ми раді й вдячні Кременчуку за таку можливість мати такого захисника і сподіваємося, що так буде і в наступному сезоні.

Поцікавилися ми й відходом канадця Джордана Бехтольда, який за 13 поєдинків у складі Одещини закинув 3 шайби та відзначився 1 асистом.

Джордан поїхав з нашої команди. Зараз ми перебуваємо в пошуку підсилення колективу. Мова йде не лише про легіонерів. Ми дивимося й на українських гравців.

Якщо це буде легіонер – він на сто відсотків повинен бути на дві голови вище, ніж український хокеїст. Чого, на жаль, не було з Джорданом Бехтольдом. За цей період він не зумів показати, що він кращий за українців, що має право грати в перших двох п'ятірках, під час більшості.

Ми вирішили, що краще будуть грати українці. Ми подякували йому за співпрацю і розірвали контракт.

На початку жовтня Сергій Бабинець дав велике інтерв'ю "Чемпіону". 

