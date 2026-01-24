Українська правда
Одещина у шаленому матчі з 14-ма шайбами сенсаційно перемогла Кременчук

Олексій Мурзак — 24 січня 2026, 16:21
Одещина у шаленому матчі з 14-ма шайбами сенсаційно перемогла Кременчук
ХК Одещина

У суботу, 24 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Одещина сенсаційно переграла Кременчук.

Зустріч завершилася з рахунком 9:5 на користь новачка першості.

Завдяки цій перемозі одеський клуб набрав 23 бали та закріпився на третій сходинці. Водночас чинний чемпіон через поразку дав нагоду обігнати себе Соколу, який також має 47 очок, але у кинян ще матч в запасі.

Чемпіонат України з хокею
24 січня

Одещина — Кременчук 9:5 (3:2, 3:1, 3:2)

Шайби: 0:1 – Крівошапкін (Середницький, Матусевич), 0:34, 0:2 – Геворкян (Середницький, Крівошапкін, більш.), 08:08, 1:2 – Абдуллаєв (Дворник, Мурин, більш.), 16:43, 2:2 – Абдуллаєв (Росляков, Дворник), 17:57, 3:2 – Сенік (Даниленко, Кльонов), 19:25, 4:2 – Дворник (Бабинець, Росляков, більш.), 23:06, 4:3 – Брага (Середницький, Крівошапкін, більш.), 26:54, 5:3 – Сенік (Кобильник), 29:39, 6:3 – Дворник (Абдуллаєв, Бабинець), 35:18, 7:3 – Дворник (Бабинець, Росляков), 49:38, 8:3 – Шевченко (Кобильник), 32:40, 8:4 – Середницький (Поляков, менш.), 33:44, 9:4 – Абдуллаєв (Бабинець, Росляков, більш.), 55:22, 9:5 – Крівошапкін (Панков, Андрющенко, більш.), 58:07

Зазначимо, що позавчора, 23 січня, Кременчук програв саме Соколу.

Кременчук Чемпіонат України з хокею ХК Одещина

