Кременчук в овертаймі дотиснув Київ Кепітаз у матчі чемпіонату України

У четвер, 20 лютого, відбулося догравання матчу чемпіонату України з хокею між Кременчуком та Київ Кепіталз, який 19 лютого було перервано за рахунку 1:1 через тривалу повітряну тривогу.

У підсумку команди дограли понад 9 хвилин третього періоду, втім, переможця не виявили. Гра перейшла в овертайм, де сильнішими виявилися хокеїсти полтавського клубу.

Завдяки перемозі Кременчук набрав 41 заліковий бал, залишившись на 4-й сходинці турнірної таблиці. Водночас Київ Кепіталз не зміг скористатися шансом обійти одеський Шторм. Наразі активі столичної команди 53 очки, відставання від другого місця складає всього 1 бал.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25

Регулярний сезон, 20 лютого

Кременчук – Київ Кепіталз 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 15:47 Абаджян, 1:1 – 44:48 Панченко, 2:1 – 0:55 Середницький (ОТ)

Сьогодні, 20 лютого, відбудеться ще один матч у межах чемпіонату України з хокею. Чинний чемпіон Сокіл проведе гру з аутсайдером сезону Крижинкою.