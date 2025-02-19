Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Матч чемпіонату України не дограли через тривалу повітряну тривогу

Олександр Булава — 19 лютого 2025, 23:57
Матч чемпіонату України не дограли через тривалу повітряну тривогу

У середу, 19 лютого, відбувся матч у межах чемпіонату України з хокею – Кременчук вдома приймав Київ Кепіталз.

Гру третьої та четвертої команди чемпіонату перервали за рахунку 1:1 через повітряну тривогу. Згодом було прийнято рішення поєдинок припинити.

Догравання (понад 9 хвилин та, у випадку необхідності, овертайм і серію післяматчевих кидків) відбудеться у четвер 20 лютого, початок – о 11:00.

Нагадаємо, сьогодні у Білій Церкві відбувся матч між Дніпром та Штормом, де розгромну перемогу одержав одеський колектив.

Наразі лідером чемпіонату є київський Сокіл – 59 очок, другим йде Шторм.

Кременчук Київ Кепіталз Чемпіонат України з хокею

Київ Кепіталз

Шторм розгромив Київ Кепіталз та повернувся до боротьби за перше місце чемпіонату України
Шторм зіграє із Київ Кепіталз, Крижинка спробує не зганьбитись з Кременчуком в матчі чемпіонату України
Сокіл у матчі лідерів чемпіонату України дотиснув у овертаймі Київ Кепіталз, Шторм здолав Кременчук
Київ Кепіталз розгромив Дніпро та наздогнав Сокіл у чемпіонаті України
Один з лідерів УХЛ підписав двох легіонерів

Останні новини