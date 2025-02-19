Матч чемпіонату України не дограли через тривалу повітряну тривогу

У середу, 19 лютого, відбувся матч у межах чемпіонату України з хокею – Кременчук вдома приймав Київ Кепіталз.

Гру третьої та четвертої команди чемпіонату перервали за рахунку 1:1 через повітряну тривогу. Згодом було прийнято рішення поєдинок припинити.

Догравання (понад 9 хвилин та, у випадку необхідності, овертайм і серію післяматчевих кидків) відбудеться у четвер 20 лютого, початок – о 11:00.

Нагадаємо, сьогодні у Білій Церкві відбувся матч між Дніпром та Штормом, де розгромну перемогу одержав одеський колектив.

Наразі лідером чемпіонату є київський Сокіл – 59 очок, другим йде Шторм.