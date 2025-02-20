Сокіл екзаменуватиме Крижинку в матчі чемпіонату України
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Сьогодні, 20 лютого, відбудеться матч у межах чемпіонату України з хокею.
Чинний чемпіон Сокіл проведе гру з аутсайдером сезону Крижинкою.
Чемпіонат України – хокей
20 лютого
18:00 Крижинка – Сокіл
Колектив Олега Шафаренка є лідером турнірної таблиці. Сокіл здобув 59 очок за 24 гри.
Крижинка провела 25 поєдинків і зазнала 25 поразок. Різниця шайб: 18:230.
Нагадаємо, вчора, 19 лютого, Шторм розгромив Дніпро, а матч між Київ Кепіталз та Кременчуком не дограли через тривалу повітряну тривогу.