Сокіл екзаменуватиме Крижинку в матчі чемпіонату України

Сьогодні, 20 лютого, відбудеться матч у межах чемпіонату України з хокею.

Чинний чемпіон Сокіл проведе гру з аутсайдером сезону Крижинкою.

Чемпіонат України – хокей

20 лютого

18:00 Крижинка – Сокіл

Колектив Олега Шафаренка є лідером турнірної таблиці. Сокіл здобув 59 очок за 24 гри.

Крижинка провела 25 поєдинків і зазнала 25 поразок. Різниця шайб: 18:230.

Нагадаємо, вчора, 19 лютого, Шторм розгромив Дніпро, а матч між Київ Кепіталз та Кременчуком не дограли через тривалу повітряну тривогу.