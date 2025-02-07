Київ Кепіталз познущався над Крижинкою в чемпіонаті України, закинувши 15 шайб

У п'ятницю, 7 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз у столичному дербі розгромив Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 15:1.

Після цієї перемоги "столичні" набрали 48 балів та продовжують гонитву за чемпіоном України Соколом, який має на три бали більше.

Крижинка ж досі залишається без перемог, займаючи останню сходину турнірної таблиці.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 7 лютого

Крижинка – Київ Кепіталз 1:15 (0:4, 0:6, 1:5)

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, юнацька збірна України U-18 матчем проти Німеччини розпочала свій шлях на турнірі імені Владіміра Дзурілли. Зустріч завершилася впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:3.