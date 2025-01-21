Київ Кепіталз вдруге за чотири дні розгромив Крижинку в чемпіонаті України

У вівторок, 21 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз у столичному дербі розгромив Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 8:0.

Команди зустрічалися вдруге за останні чотири дні. В попередньому матчі лідер чемпіонату закинув дев'ять шайб у ворота аутсайдера.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 21 січня

Крижинка – Київ Кепіталз 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

Шайби: 0:1 – 06:52 Панченко, 0:2 – 14:35 Тищенко, 0:3 – 17:45 Луговий, 0:4 – 25 Карпенко, 0:5 – 28:26 Сірченко, 0:6 – 45:58 Карпенко, 0:7 – 50:10 Сєкірко, 0:8 – 19:00

Завдяки черговій перемозі Київ Кепіталз збільшив свій відрив від Сокола до 8 очок. Крижинка в свою чергу все ще залишається без перемог у цьому сезоні, програвши всі 18 матчів чемпіонату України.