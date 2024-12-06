Київ Кепіталз розгромив Дніпро у чемпіонаті України

У п'ятницю, 6 грудня, відбувся матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз приймав херсонський Дніпро.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1 на користь господарів.

Попри такий результат, першу шайбу закинули саме херсонці. Кияни відповіли ще у першому періоді, а в другому вийшли вперед, реалізувавши більшість.

Вирішальним же став третій період, коли Київ Кепіталз забив тричі та зняв усі питання щодо переможця гри. Варто відзначити Себастьяна Карпенка, який відзначився тричі.

Чемпіонат України з хокею

6 грудня

Київ Кепіталз – Дніпро Херсон 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Шайби: 0:1 - 15:44 Цюра, 1:1 - 18:55 Карпенко, 2:1 - 29:51 Карпенко, 3:1 - 41:26 - Карпенко, 4:1 - 43:31 Кривоножкін, 5:1 - 47:09 Олійник

Столичний клуб проводить чудовий сезон, набравши за 11 матчів 26 очок, що дозволяє очолювати турнірну таблицю.

Дніпро є одним з аутсайдерів чемпіонату України. Херсоні набрали лише 3 залікові бали за 11 ігор та мають одну з найгірших різниць забитих та пропущених шайб – 18:76.

Напередодні стало відомо, що два хокеїсти молодіжної збірної України завершили кар’єру у 20 років.