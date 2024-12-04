Два хокеїсти молодіжної збірної України завершили кар’єру у 20 років

20-річні хокеїсти голкіпер Андрій Малихін та нападник Климентій Лисак завершили професійну кар'єру.

Про це повідомляє Sport.ua.

Минулого року гравці у складі молодіжної збірної України посіли друге місце на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, проте вже за рік кардинально змінили своє життя. Обидва пояснили це тим, що не бачать перспективи в хокеї.

"Вважаю, що уявлення про майбутнє в хокеї можна скласти до 20 років. Тим, хто не може прийняти рішення про завершення кар’єри в ранньому віці, і згодом не може реалізувати себе в хокеї, це може бути великою проблемою в майбутньому. Я йду. Наразі живу, навчаюся і працюю в Іспанії. Звикаю до життя поза хокеєм", – прокоментував своє рішення Малихін.

Лисак також сказав, що йому перспективніше завершити кар'єру зараз, щоб у майбутньому не повторити долю багатьох хокеїстів і не піти таксувати. Він розповів, що ще раз на тиждень катається з аматорами, але вже знайшов прибуткову роботу в США.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Кременчуці відбувся Генеральний конгрес федерації, де було обрано нового президента Сергія Мазура.

Водночас ексочільник ФХУ Георгій Зубко вважає "конгрес" самопроголошеним, нелегітимним і проведеним в обхід статуту Федерації хокею та чинного законодавства України.

Напередодні нова Федерація хокею провела Кубок України в Кременчуці. Шторм впевнено обіграв Тризуб та став переможцем турніру.