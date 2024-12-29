Київ Кепіталз переграв херсонський Дніпро та став новим лідером чемпіонату України

У суботу, 29 грудня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому херсонський Дніпро програв столичному Київ Кепіталз.

Зустріч завершилася з рахунком 6:2.

Київ Кепіталз, який веде боротьбу за найвищі місця, після цієї перемоги очолив турнірну таблицю першості, маючи в активі 38 залікових балів за 16 матчів.

Дніпро ж продовжує показувати не найкращі результати. Клуб із міста Херсон має лише дві перемоги за 16 поєдинків і йде на передостанньому місці.

Чемпіонат України з хокею29 грудня

Дніпро – Київ Кепіталз 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 02:41 Мурин, 1:1 – 08:02 Панченко, 1:2 – 16:17 Панченко, 1:3 – 23, 2:3 – 26, 2:4 – 27, 2:5 – 35, 2:6 – 19

До цього поєдинку лідером був ще один київський клуб – Сокіл. Чинний чемпіон набрав 36 балів за 16 зустрічей. Вчора, 28 грудея, кияни зазнали поразки від Кременчука.