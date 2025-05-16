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Кароліна вийшла у півфінал Кубку Стенлі, Вінніпег розгромив Даллас

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 08:17
Кароліна вийшла у півфінал Кубку Стенлі, Вінніпег розгромив Даллас

У ніч з 15 на 16 травня відбулись два поєдинки в межах плейоф Національної хокейної ліги.

Кароліна впевнено переграла Вашингтон Кепіталз завдяки двом шайбам росіян та пробилась у півфінал Кубку Стенлі.

Вінніпег перервав переможну ходу Далласа в серії, розгромивши суперників. Тепер Джетс близькі до камбеку, а Старз все ще знаходяться за крок від виходу у наступну стадію змагання.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
Чвертьфінал, 16 травня

Вашингтон – Кароліна 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) (1:4 в серії)

Вінніпег – Даллас 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) (2:3 в серії)

Cup tree provided by Sofascore

Напередодні відбулись чергові матчі в межах чемпіонату світу з хокею, в яких Канада розгромно переграла Австрію, а Фінляндія закинула 9 шайб Словенії.

ВІДЕО Вінніпег Кароліна Кубок Стенлі НХЛ Даллас Старз

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