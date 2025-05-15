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Канада зіграє з Австрією, Чехія зійдеться проти Угорщини на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 06:17
Канада зіграє з Австрією, Чехія зійдеться проти Угорщини на чемпіонаті світу

Сьогодні, 15 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Збірна Фінляндії спробує покращити свої шанси на вихід у плейоф у грі зі Словенією, яка ще не набирала очок. В іншому матчі групи А Канада зіграє проти Австрії.

У групі В відбудуться матчі Швейцарія – Німеччина та Чехія – Угорщина.

Чемпіонат світу з хокею – 2025
4 тур, 14 травня

Група А

17:20. Фінляндія – Словенія

21:20. Канада – Австрія


Група В

17:20. Швейцарія – Німеччина

21:20. Чехія – Угорщина


Напередодні Канада продовжила свою переможну серію на чемпіонаті світу з хокею розгромом над командою Франції. У "кленових" свою першу шайбу на турнірі закинув Сідні Кросбі.

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