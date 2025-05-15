Канада зіграє з Австрією, Чехія зійдеться проти Угорщини на чемпіонаті світу
Сьогодні, 15 травня, відбудуться 4 матчі чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Збірна Фінляндії спробує покращити свої шанси на вихід у плейоф у грі зі Словенією, яка ще не набирала очок. В іншому матчі групи А Канада зіграє проти Австрії.
У групі В відбудуться матчі Швейцарія – Німеччина та Чехія – Угорщина.
Чемпіонат світу з хокею – 2025
4 тур, 14 травня
Група А
17:20. Фінляндія – Словенія
21:20. Канада – Австрія
Група В
17:20. Швейцарія – Німеччина
21:20. Чехія – Угорщина
Напередодні Канада продовжила свою переможну серію на чемпіонаті світу з хокею розгромом над командою Франції. У "кленових" свою першу шайбу на турнірі закинув Сідні Кросбі.