У КНДР можуть покарати спортсменів, які на Олімпіаді-2024 зробили селфі з представниками Південної Кореї

У Північній Кореї розглядають можливе покарання для настільних тенісистів Кім Кум Йона та Рі Чон Сіка. Під час Олімпіади-2024 у Парижі вони зробили селфі зі спортсменами Південної Кореї.

Про це пише видання Guardian.

Селфі було зроблене під час церемонії нагородження. Спортсмени з КНДР стали бронзовими призерами, а представники Південної Кореї — срібними. Ініціатором виступили тенісисти з Південної Кореї Лім Чон Хун та Шин Ю Бін. Вони дістали телефони і зробили фото.

Як пише джерело, після повернення на Батьківщину обидва атлети пройшли "ідеологічну перевірку" — стандартну процедуру для спортсменів і спортсменок, які зіткнулися з життям за межами комуністичної держави. Зараз вони перебувають під "ідеологічним контролем".

За підсумками Олімпіади-2024 Південна Корея посіла 8 місце у загальному заліку, здобувши 32 нагороди: 13-9-10. Збірна КНДР фінішувала на 68 сходинці. Спортсмени Північної Кореї вибороли 6 нагород: 2 срібла та 4 бронзи.