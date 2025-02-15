Ексфутболіст збірної Південної Кореї отримав умовний строк за фільмування своїх статевих актів

Ексфутболіст Ноттінгем Форест, Бордо та низки інших європейських клубів Хван Йи Джо отримав вирок суду щодо звинувачення у фільмуванні своїх статевих актів без згоди партнерок.

Про це повідомляє ESPN.

Так, нападника Аланьяспора засудили до одного року тюрми умовно. Хвана виправдали за одним з двох епізодів звинувачення та взяли до уваги його щире розкаяння на суді.

Про факт незаконного фільмування стало відомо ще у 2023 році, після чого гравця було відраховано з національної збірної Південної Кореї. Після цього Джо відправлявся у серію оренд до Сеула, Норвіча та Аланьяспора, з яким згодом підписав повноцінний контракт.

У сезоні-2024/25 на рахунку Джо 19 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Раніше ФІФА відсторонила співробітника за підозру в інтимному зв'язку з неповнолітнім.