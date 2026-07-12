Збірна України вперше за 20 років зіграє на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з хокею на траві успішно подолала кваліфікацію на Євро-2027, який наступного року проходитиме в Лондоні.
Кваліфікаційний турнір з восьми команд відбувається у столиці Чехії, Празі.
"Синьо-жовті" в 1/4 фіналу здолали Швейцарію (3:1), а на стадії 1/2 фіналу перемогли національну команду Польщі – 2:1.
Швейцарія – Україна 1:3
Голи: Штомпс (23) – Гончаренко (2), Леонова (6, 29)
1/2 фіналу, 11 липня
Україна – Польща 2:1
Голи: Басанець (37) Гончаренко (45) – Вохна (35)
У фіналі кваліфікації збірна України зіграє проти Австрії. Австрійки на турнірі переграли Туреччину (5:1) та Чехію (1:0). Матч відбудеться у неділю, 12 липня.
Востаннє українки грали на ЧЄ ще 20 років тому. Австрія до еліти повернулася вперше з 1991 року.
Потенційні суперники збірної України на Євро-2027: Бельгія, Англія, Ірландія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Франція, Шотландія, Вельс, Італія. Жеребкування групового етапу відбудеться пізніше.
Нагадаємо, торік жіноча збірна України впевнено тріумфувала в третьому європейському дивізіоні.