Збірна України вперше за 20 років зіграє на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України з хокею на траві успішно подолала кваліфікацію на Євро-2027, який наступного року проходитиме в Лондоні.

Кваліфікаційний турнір з восьми команд відбувається у столиці Чехії, Празі.

"Синьо-жовті" в 1/4 фіналу здолали Швейцарію (3:1), а на стадії 1/2 фіналу перемогли національну команду Польщі – 2:1.

Хокей на траві – Women's EuroHockey Championship Qualifier I

1/4 фіналу, 11 липня

Швейцарія – Україна 1:3

Голи: Штомпс (23) – Гончаренко (2), Леонова (6, 29)

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1/2 фіналу, 11 липня

Україна – Польща 2:1

Голи: Басанець (37) Гончаренко (45) – Вохна (35)

У фіналі кваліфікації збірна України зіграє проти Австрії. Австрійки на турнірі переграли Туреччину (5:1) та Чехію (1:0). Матч відбудеться у неділю, 12 липня.

Востаннє українки грали на ЧЄ ще 20 років тому. Австрія до еліти повернулася вперше з 1991 року.

Потенційні суперники збірної України на Євро-2027: Бельгія, Англія, Ірландія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Франція, Шотландія, Вельс, Італія. Жеребкування групового етапу відбудеться пізніше.

Нагадаємо, торік жіноча збірна України впевнено тріумфувала в третьому європейському дивізіоні.