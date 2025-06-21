Чемпіонат Південної Кореї відмінив незвичайний 26-річний бан на воротарів

З початком сезону 2026 року було знято 26-річну заборону на участь іноземних воротарів у вищому дивізіоні Південної Кореї.

Про це повідомляє ESPN.

З 1999 року лише корейським воротарям було дозволено грати в Лізі К – найстарішій професійній внутрішній лізі Азії. Це правило було запроваджено, щоб захистити вітчизняні таланти, коли існувало лише 10 професійних клубів.

Проте цього тижня в Сеулі відбулося засідання правління Ліги К, за підсумком якого цей бан був знятий. Це сталося в результаті того, що зараз перші два дивізіони налічують 26 професійних клубів. У зв'язку із цим було погоджено зняття бану для іноземних голкіперів.

"Збільшення кількості клубів означає, що у вітчизняних воротарів є достатньо можливостей грати, навіть якщо будуть допущені іноземні воротарі. Ми врахували той факт, що з обмеженням на реєстрацію іноземних гравців, темпи зростання зарплат вітчизняних воротарів зросли непропорційно до польових гравців", – йдеться у заяві.

Повідомлялося, що через збільшення розміру сучасних складів команд, які мають трьох або чотирьох воротарів, існували побоювання, що це вплине на якість кіперів.

Цей крок поставить Лігу К в один ряд з іншими великими азіатськими лігами Японії, Саудівської Аравії та Китаю.

Нагадаємо, що корейський клуб Ульсан виступає на Клубному чемпіонаті світу-2025. У першому турі корейці зазнали поразки від Мамелоді Сандаунз із ПАР.