Шевченко візьме участь у товариському матчі в Південній Кореї

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зіграє в товариському поєдинку Nexon Icon Match, який відбудеться в Південній Кореї.

Про це повідомив інший легендарний футболіст Кака у своєму Instagram.

"Для мене велика честь бути частиною цієї події зі стількома легендами футболу. Знову поділити поле з моїм колишнім товаришем по команді Андрієм Шевченком буде особливим", – йдеться в дописі.

Зустріч відбудеться на Стадіоні Кубка світу в Сеулі в неділю, 20 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 8:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на YouTube каналі Shoot for Love.

Південнокорейський розробник і видавець відеоігор Nexon організовує матч серед легенд минулого, поділивши визначих футболістів на дві команди – ФК Спис, де гратимуть нападники та Щит Юнайтед, який представлятимуть гравці захисного плану.

Склади команд на товариський матч

ФК Спис: Дрогба, Бербатов, Кака, Луїш Фігу, Андрій Шевченко, Еден Азар, Алессандро Дель П'єро, Карлос Тевес, Майкл Оуен, Маруан Феллаїні, Рівалдо, Дієго Форлан. Тренер – Тьєррі Анрі

Щит Юнайтед: Ріо Фердинанд, Неманья Відич, Хав'єр Маскерано, Яя Туре, Андреа Пірло, Кларенс Зеєдорф, Карлес Пуйоль, Леонардо Бонуччі, Джон Арне Різе, Едвін Ван дер Сар, Аділсон, Карвальйо. Тренер – Фабіо Каннаваро

Раніше Андрій Шевченко прокоментував початок співпраці з компанією аdidas, яка стане ексклюзивним постачальником форми для всіх українських збірних, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.