Піттсбург переграв Флориду, Бостон в результативному матчі поступився Анахайму в НХЛ

У ніч з 23 на 24 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Сент-Луїс та Юта закинули 11 шайб на двох, а перемогу здобули саме підопічні Туріньї – 7:4. Сан-Хосе сенсаційно в овертаймі здолав Рейнджерс, а Бостон вдома поступився Анахайму.

НХЛ-2025/26 – регулярний чемпіонат

25 жовтня

Тампа-Бей – Чикаго 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Айнлендерс – Детройт 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Бостон – Анахайм 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)

Оттава – Філадельфія 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Рейнджерс – Сан-Хосе 5:6 (1:3, 3:1, 1:1, 0:1 ОТ)

Флорида – Піттсбург 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Вінніпег – Сіетл 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Нешвілл – Ванкувер 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Сент-Луїс – Юта 4:7 (0:4, 2:1, 2:2)

Даллас – Лос-Анджелес 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1 ОТ)

Едмонтон – Монреаль 6:5 (1:1, 2:3, 3:1)

Колорадо – Кароліна 4:5 (1:4, 1:0, 2:0, 0:0, 0:1 після булітів)

Напередодні Детройт поступився Баффало, а Нью-Джерсі без проблем здолав Міннесоту.