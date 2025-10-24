Піттсбург переграв Флориду, Бостон в результативному матчі поступився Анахайму в НХЛ
У ніч з 23 на 24 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Сент-Луїс та Юта закинули 11 шайб на двох, а перемогу здобули саме підопічні Туріньї – 7:4. Сан-Хосе сенсаційно в овертаймі здолав Рейнджерс, а Бостон вдома поступився Анахайму.
НХЛ-2025/26 – регулярний чемпіонат
25 жовтня
Тампа-Бей – Чикаго 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Айнлендерс – Детройт 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)
Бостон – Анахайм 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
Оттава – Філадельфія 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Рейнджерс – Сан-Хосе 5:6 (1:3, 3:1, 1:1, 0:1 ОТ)
Флорида – Піттсбург 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Вінніпег – Сіетл 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Нешвілл – Ванкувер 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Сент-Луїс – Юта 4:7 (0:4, 2:1, 2:2)
Даллас – Лос-Анджелес 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1 ОТ)
Едмонтон – Монреаль 6:5 (1:1, 2:3, 3:1)
Колорадо – Кароліна 4:5 (1:4, 1:0, 2:0, 0:0, 0:1 після булітів)
Напередодні Детройт поступився Баффало, а Нью-Джерсі без проблем здолав Міннесоту.