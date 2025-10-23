Баффало переграв Детройт, Нью-Джерсі без проблем здолав Міннесоту в НХЛ

У ніч з 22 на 23 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Нью-Джерсі здобув комфортну перемогу над Міннесотою, а Баффало завдяки двом асистам Маклауда та двом від Квінна переграв Детройт.

Ще один матч ігрового завершився в овертаймі – Калгарі мінімально поступився Монреалю.

НХЛ – регулярний чемпіонат

23 жовтня

Нью-Джерсі – Міннесота 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Баффало – Детройт 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Калгарі – Монреаль 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1 ОТ)

Напередодні Коламбус несподівано переграв Даллас, а Піттсбург розгромив Ванкувер.