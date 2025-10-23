Баффало переграв Детройт, Нью-Джерсі без проблем здолав Міннесоту в НХЛ
У ніч з 22 на 23 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Нью-Джерсі здобув комфортну перемогу над Міннесотою, а Баффало завдяки двом асистам Маклауда та двом від Квінна переграв Детройт.
Ще один матч ігрового завершився в овертаймі – Калгарі мінімально поступився Монреалю.
НХЛ – регулярний чемпіонат
23 жовтня
Нью-Джерсі – Міннесота 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Баффало – Детройт 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Калгарі – Монреаль 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1 ОТ)
Напередодні Коламбус несподівано переграв Даллас, а Піттсбург розгромив Ванкувер.