Шторм впевнено переміг Дніпро у матчі чемпіонату України

У неділю, 22 грудня, в черговому матчі чемпіонату України з хокею херсонський Дніпро зустрічався зі Штормом.

Поєдинок завершився перемогою одеситів із рахунком 5:2.

Гості знайшли свою гру після першого періоду, впевнено довівши матч до розгрому.

Завдяки цій перемозі Шторм піднявся на третє місце чемпіонату України, набравши 27 очок у свій актив. Херсонський колектив залишається на п'ятому місці, маючи шість залікових балів.

Чемпіонат України з хокею

22 грудня

Дніпро (Херсон) – Шторм (Одеса) 2:5

Шайби: 1:0 – Мурин, 08:41, 1:1 – Алексюк, 18:54, 2:1 – Жовтяк, 04:00, 2:2 – Ніконов, 07: 46, 2:3 – Кобильник, 10, 2:4 – Ратушний, 09:23, 2:5 – Стецюра, 15:22

Нагадаємо, вчора Шторм закрив першу частину сезону поразкою від Київ Кепіталз.