One-club men: Кросбі погодив новий контракт із Піттсбургом
Клуб НХЛ Піттсбург Пінгвінс оголосив про продовження контракту із зіркою команди Сідні Кросбі.
Про це повідомлено на сайті "пінгвінів".
37-річний хокеїст домовився про співпрацю з клубом до літа 2027 року. Його річна зарплата складе 8,7 млн доларів – стільки ж Кросбі отримує і за нинішнім контрактом, який діяв до кінця сезону 2024/25.
Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.
Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.
Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.
Нагадаємо, декілька тижнів тому Едмонтон погодив новий контракт із Леоном Драйзайтлем.