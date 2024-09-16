One-club men: Кросбі погодив новий контракт із Піттсбургом

Клуб НХЛ Піттсбург Пінгвінс оголосив про продовження контракту із зіркою команди Сідні Кросбі.

Про це повідомлено на сайті "пінгвінів".

37-річний хокеїст домовився про співпрацю з клубом до літа 2027 року. Його річна зарплата складе 8,7 млн доларів – стільки ж Кросбі отримує і за нинішнім контрактом, який діяв до кінця сезону 2024/25.

Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.

Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.

Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.

THE CAPTAIN IS COMMITTED.



The Penguins have re-signed Sidney Crosby to a two-year contract extension, running through the 2026.27 season and carrying an average annual value of $8.7 million.



Details: https://t.co/13N1vhbR2S pic.twitter.com/zgLb01EpgY — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 16, 2024

Нагадаємо, декілька тижнів тому Едмонтон погодив новий контракт із Леоном Драйзайтлем.