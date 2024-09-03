Зірка збірної Німеччини погодив 8-річний контракт з Едмонтоном

Клуб НХЛ Едмонтон Ойлерз оголосив про підписання нового контракту з німецьким нападником команди Леоном Драйзайтлем.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Нову угоду клубу з 28-річним хокеїстом підписано на вісім років. Сумарно за ці роки хокеїст заробить 112 мільйонів доларів, що зробить його найоплачуванішим гравцем у НХЛ.

Драйзайтль виступає за Едмонтон із сезону-2014/15. Клуб обрав його на драфті-2014 під №3.

У минулому розіграші НХЛ німець загалом зіграв 106 матчів, у яких забив 51 гол та віддав 86 результативних передач. У плейоф НХЛ на його рахунку 25 зіграних зустрічей, у яких він заробив 31 (10+21) очко.

🔒 LEON'S LOCKED IN 🔒



The #Oilers have signed forward Leon Draisaitl to an eight-year contract extension beginning in 2025-26 with an average annual value of $14 million. pic.twitter.com/wERUyneHA7 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) September 3, 2024

Нагадаємо, Едмонтон став фіналістом Кубка Стенлі, але у семиматчевій серії поступився Флориді.