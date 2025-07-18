Маю невелике хвилювання, – 17-річний Гапоненко прокоментував свій перехід до 4-разового чемпіона OHL

17-річний український хокеїст Михайло Гапоненко став гравцем Гвелф Сторма – 4-разового чемпіона хокейної ліги Онтаріо (OHL). Українець заявив, що трохи хвилюється перед дебютом за нову команду.

Його слова передає Sport.ua.

"Контракт підписано, житло підібрано, 20 серпня прилітаю до Канади, а вже наприкінці місяця у моєї нової команди відбудуться перші передсезонні матчі. Зізнаюся, маю невелике хвилювання перед дебютом у такій сильній лізі, але при цьому налаштований проявити себе з найкращого боку", – сказав Гапоненко.

До цього Гапоненко грав у Норвегії за юнацькі та молодіжні команди Ставангера. Попередній сезон провів у складі Форус/Сандес у молодіжній лізі Норвегії (U-20). На його рахунку 48 (17+31) очок у 28 матчах.

Нагадаємо, Гапоненко перейшов до Гвелф Сторма на початку липня. OHL – одна з трьох головних юніорських хокейних ліг, що входять до структури Канадської хокейної ліги.

Напередодні нападник національної збірної України Ілля Коренчук перейшов до клубу Milton Keynes Lightning з NIHL, другого за силою чемпіонату Великої Британії.