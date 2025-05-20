Нам обіцяли гроші, але ми нічого не отримали: тренер збірної США подав у відставку

Шведський фахівець Роберт Хедін більше не є головним тренером збірної США з гандболу. Він очолював команду з 2018 року.

Про це повідомила Федерація гандболу США.

Під його керівництвом "зірково-смугасті" відбиралися на чемпіонати світу 2023 та 2025 року. Востаннє збірна США до його приходу грала на світовій першості ще в 2001 році.

Американці до приходу Хедіна відбиралися на чемпіонат світу 6 разів, але на Мундіалі програли всі 25 матчів.

При шведському тренері вони зуміли здобути 5 перемог за 13 зустрічей на світовій першості.

У коментарі виданню Dagbladet.no Роберт заявив, що пішов через непрофесійність федерації.

"Я б хотів продовжувати, але я займався цим безкоштовно вже сім років, цього достатньо. Ми мали все робити самі, нам обіцяли гроші, але ми нічого не отримали. Сподіваюся, це для них дзвінок тривоги. Щоб вони запросили досвідченого тренера і щоб щось відбувалося в управлінні. Вони повинні мати професійних людей на всіх рівнях, вони не можуть продовжувати бездіяльність", – сказав він.

Ймовірно, йому платили зарплату, а фраза "безкоштовно" – це натяк на те, що тренер і команда витрачали власні кошти. Відомо, що капітан та гравці оплачували проживання та організовували поїздки з власної кишені перед кількома матчами.

59-річний Хедін – легенда гандболу. У складі збірної Швеції Роберт двічі ставав срібним призером Олімпійських ігор (1992 та 1996). У 1994 році "Тре кронор" із ним у складі виграли чемпіонат Європи.

Нагадаємо, визначився календар матчів збірної України на чемпіонаті Європи-2026 з гандболу, який пройде у Швеції, Норвегії та Данії.