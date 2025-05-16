Збірна України розпочне Євро-2026 матчем із Норвегією

Визначився календар матчів збірної України на чемпіонаті Європи-2026 з гандболу, який пройде у Швеції, Норвегії та Данії.

"Синьо-жовті" за підсумками жеребкування потрапили до групи C, де їх суперниками будуть команди Франції, Норвегії та Чехії. До наступного раунду вийдуть дві найсильніші команди з групи.

Розклад матчів збірної України на Євро-2026

15 січня. Норвегія – Україна

17 січня. Україна – Франція

19 січня. Чехія – Україна

Зазначимо, що для чоловічої збірної України це буде 8-ма участь на чемпіонатах Європи після турнірів 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2020 та 2022 років.

17-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні.

Нагадаємо, у 11 травня Торсгавні відбувся матч завершального туру кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з гандболу, в якому місцева збірна Фарерських островів переграла Україну, однак наша команда пробилася на турнір, як одна з кращих, які посіли третє місце у своїх групах.