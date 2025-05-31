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Грав за Барселону і 15 років віддав збірній: завершив кар'єру зірковий гандболіст

Руслан Травкін — 31 травня 2025, 21:42
Грав за Барселону і 15 років віддав збірній: завершив кар'єру зірковий гандболіст
Юре Доленец
Instagram

Легенда гандболу Юре Доленец оголосив про завершення кар'єри в 36-річному віці.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

За кар'єру він грав Меркур, Гореньє та Слован на батьківщині. В Європі він представляв Монпельє, Барселону та Лімож. Доленец перемагав у Кубку ЄГФ, Кубку Франції, тричі ставав чемпіоном Словенії.

За збірну своєї країни Юре провів 207 матчів і забив 714 голів, що є найкращим показником в історії словенської команди. У 2017 році збірна Словенії з ним у складі стала бронзовим призером чемпіонату світу.

Нагадаємо, Мотор переграв Одесу і завоював Кубок України з гандболу.

Гандбол Завершення кар'єри

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