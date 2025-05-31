Мотор переграв Одесу та завоював Кубок України
Мотор завоював Кубок України з гандболу.
У фіналі, що пройшов в Південному на арені "Олімп" запоріжці завдали поразки Одесі 49:28.
Для Мотора це 11-й рекордний титул володарів національного Кубку.
Одеса втретє грала у фіналі і втретє здобула срібло. Найкращим гравцем Фіналу чотирьох (MVP) був визнаний розігруючий і капітан Мотора Захар Денисов.
Водночас у матчі за бронзу Донбас переграв Карпати.
Кубок України з гандболу
Фінал, 31 травня
Мотор – Одеса 49:28 (25:13)
Матч на 3-тє місце
Карпати – Донбас 28:40 (12:21)
Нагадаємо, команда Миколи Стенапця також завоювала золото чемпіонату України.
Востаннє переможцем Суперліги інша команда була в сезоні-2011/12, коли титул здобуло Динамо Полтава.
Рекордсменом чемпіонату України з гандболу серед чоловіків залишається ЗТР, який припинив своє існування у 2022 році – 14 титулів.