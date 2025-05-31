Мотор переграв Одесу та завоював Кубок України

Мотор завоював Кубок України з гандболу.

У фіналі, що пройшов в Південному на арені "Олімп" запоріжці завдали поразки Одесі 49:28.

Для Мотора це 11-й рекордний титул володарів національного Кубку.

Одеса втретє грала у фіналі і втретє здобула срібло. Найкращим гравцем Фіналу чотирьох (MVP) був визнаний розігруючий і капітан Мотора Захар Денисов.

Водночас у матчі за бронзу Донбас переграв Карпати.

Кубок України з гандболу

Фінал, 31 травня

Мотор – Одеса 49:28 (25:13)

Матч на 3-тє місце

Карпати – Донбас 28:40 (12:21)

Нагадаємо, команда Миколи Стенапця також завоювала золото чемпіонату України.

Востаннє переможцем Суперліги інша команда була в сезоні-2011/12, коли титул здобуло Динамо Полтава.

Рекордсменом чемпіонату України з гандболу серед чоловіків залишається ЗТР, який припинив своє існування у 2022 році – 14 титулів.