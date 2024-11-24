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Жіноча збірна України розгромно поступилася Угорщині в останньому товариському матчі перед Євро-2024

Ігор Чернявський — 24 листопада 2024, 22:30
Жіноча збірна України розгромно поступилася Угорщині в останньому товариському матчі перед Євро-2024
Федерація гандболу України

Жіноча збірна України з гандболу зазнала розгромної поразки від Угорщини.

Товариський матч завершився з рахунком 19:38.

Товариський матч
24 листопада

Угорщина – Україна 38:19 (23:9, 15:10)

Україна: Воротарі, Балог (7 сейвів), Салтанюк (2 сейви). Польові гравчині. Росоха (1), Соскида (1), Лакатош (2), Прокоп’як, Макаренко, Науменко (2), Смбатян (5), Козак, Безрукова (1), Компанієць, Колодюк, Нестеренко (2), Горільська (4), Мініссалє (1).

Матч з Угорщиною став для українок останнім спарингом перед початком чемпіонату Європи-2024. Напередодні наша команда поступилася Словаччині (27:30).

На Євро-2024 підопічні Бориса Чижова зіграє проти Німеччини, Ісландії та Нідерландів. Матчі відбудуться 29 листопада, 1 грудня та 3 грудня відповідно.

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