Україна за місяць до Євро: провалена підготовка та заборона на спілкування з журналістом

Жіноча збірна України не демонструє ознак готовності: склад постійно змінюється, незмінним залишається лише результат – чотири поразки в чотирьох матчах

Вже за місяць національна збірна стартуватиме на Євро-2024, яке вперше відбудеться у розширеному форматі з 24 учасниками (раніше – 16).

У межах підготовки до континентального форуму "синьо-жовті" провели чотири спаринги. Наприкінці вересня українки поїхали до Закопане в гості до збірної Польщі. Але це була не національна збірна, а гібридна, тобто складена з тих, хто не потрапляє до головного складу. На жаль, навіть Польща-Б виявилася для нас надто сильним суперником – 18:26 і 33:35 (в другому матчі трохи не вистачило для позитивного результату).

На минулих вихідних Україна на турнірі в Австрії намагалася дати бій Чехії та господарям, але обидва рази зазнала поразки: 25:34 і 21:34 відповідно.

Товариський матч Австрія – Україна Facebook федерації гандболу України

Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2024 українки саме в Австрії зіграють проти Німеччини (29 листопада), Ісландії (1 грудня) та Нідерландів (3 грудня). До наступного раунду пройдуть дві найсильніші команди, але, виходячи з останніх подій, можна впевнено сказати, що Україна не претендуватиме на вихід з групи.

До того ж ризикнемо припустити, що за місяць до початку турніру, у якому б складі ми не грали, матчі з Німеччиною та Нідерландами загрожують нам розгромними поразками. На жаль, наша команда за всіма показниками до форуму не готова.

Чи дивує ця ситуація? Мабуть, вже ні. Настрій в українському гандболі залишається незмінним, бо як жіночою, так і чоловічою збірною одноосібно керує одіозний президент ФГУ Андрій Мельник (чоловіки, до прикладу, з тріском провалили останній відбір, програвши одній із найслабших команд Європи – Естонії).

Наразі головними тренерами у збірних Україна є люди без бодай мінімального досвіду. Але й він і не потрібен.

Жіночу збірну формально очолює Борис Чижов, досвід якого полягає лише у віці. Раніше він ніколи (!) не працював у жіночому гандболі, але з 2016 року (з перервами) займає цю відповідальну посаду, не маючи жодних професійних підстав. Окрім папірця з потрібними підписами та призначенням від Міністерства спорту. Уже втретє...

У результаті тандем недосвідчених горе-наставників перетворив національну команду на приватну організацію. Найсильніші гравці, як правило, не викликаються, а мовчазна відмова Віталія Андронова (саме він вивів Україну на Євро-2024, вигравши минулого жовтня один матч у Словаччини) яскраво підкреслила тоталітаризм у збірній.

Ще один показовий приклад: сувора заборона гравцям збірної України спілкуватися з автором цього матеріалу. Причому з чітким попередженням: за будь-який контакт загрожує виключення зі збірної. Про це ми писали ТУТ, ТУТ і ТУТ.

Звісно, на правах суворої анонімності ми отримали особисті коментарі гравчинь збірної щодо наявності заборони.



"Я з повагою ставлюся до вас не тільки як до людини, але й до професіонала своєї справи. В загальних рисах я розумію, що відбувається, але з іншого боку, Федерація гандболу України ніколи не ставилася до мене погано. Я надаю перевагу залишатися осторонь конфлікту й слідувати тим інструкціям, які ми отримали в збірній. Дякую, якщо зрозумієте мене", – каже одна з гравчинь збірної.

Не менш цікаво було дізнатися, як подається заборона, адже на кожному зборі з’являється чимало нових гравчинь або тих, хто пропустив попередні збори. Відкрито про це розповіла одна з гандболісток:

"Ні для кого не секрет, що кожному гравцю після приїзду до збірної видається інструкція – з вами не спілкуватися. Хочеш і далі грати в національній команді – жодного контакту з Грачовим. Нічого нового я вам не сказала. Знаю, що ви спілкуєтесь із гравцями збірної й у курсі всього, що відбувається. Мені, своєю чергою, важко балансувати між можливістю виступати в головній команді країни й можливістю говорити правду, яка іноді може бути неприємною".

Нагадаємо, що президент ФГУ розпочав цю політику ще під час чемпіонату світу-2023 у Данії. Після його завершення він зняв із державної ставки трьох провідних гандболісток, двоє з яких визнавалися найкращими в окремих матчах на світовій першості. Ще раз – на чемпіонаті світу. З того часу вони більше не викликалися до збірної, потрапивши, у так званий, чорний список, в якому знаходяться кілька десятків збірників.

Звісно, ситуація вийшла за межі будь-яких моральних норм і зафіксувати цей момент сьогодні в Україні є важливим.

Для повноти картини слід додати, що офіційний сайт ФГУ не працює вже кілька місяців. Лише нещодавно запущено його ерзац, де немає жодної регламентної документації чи навіть практичної інформації.

Увага до гандболу і без того не надто мотивованих спортивних журналістів природним чином звелася до нуля. З 2016 року не було жодного інтерв'ю з тим самим Чижовим, зробленого не представником ФГУ...

Останні поєдинки жіночої збірної з Чехією та Австрією не транслювалися. І попри "заборону" на спілкування гравцям, саме завдяки їм ми можемо хоч якось дізнаватися про події в головній команді країни за місяць до головного турніру року. Не у важкому і водночас цікавому форматі інтерв’ю з дебютантами чи тими, хто себе проявив, а у форматі переказу.

Капітан збірної України Ірина Компанієць (№33) Facebook федерації гандболу України

Після вересневих зборів основний гравець стартового складу Надія Пойманова отримала серйозну травму коліна й точно пропустить фінальну частину. Це дуже велика втрата. Пошкодження отримала й права крайня Євгенія Левченко, яка пропустила останній збір. У чемпіонаті Польщі зламали ніс ще одній шульзі Євгенії Когуч. Ірина Краснянська, яка страхувала правий фланг, теж через складну травму довго не зможе грати.

Логічно запитати, хто зайняв їхні місця? У заявці на матчі в Тульні не було молодих крайніх гравчинь Макаренко й Фенинець, які пройшли збори. Тренерський штаб вирішив перевести на ці позиції напівсередніх: Анастасію Ткач (вітання дебютанці) та Мілану Шукаль.

Відсутність лідера Тамари Смбатян через мікротравму ставила питання закриття позиції розігруючої. Любов Росоха – номінальний плеймейкер, а поява на цій позиції Софії Безрукової стала сюрпризом. Висока півсередня, що набрала обертів у чеському "Кінжварті", разом із капітаном Іриною Компанієць склала пару центральних захисників.

Дебютантка збірної Софія Безрукова (у синьому) Facebook федерації гандболу України

Відсутність Вікторії Салтанюк дозволила Юдіт Балог стати безальтернативним основним воротарем, проте вона поділила немало хвилин з дебютанткою Марією Поляк. Марія Гладун, наш топовий голкіпер, точно пропустить Євро, а позиція третього воротаря залишається вакантною для поїздки в Інсбрук.