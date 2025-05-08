Збірна України поступилась Нідерландам у відборі на Євро-2026

Збірна України з гандболу поступилась Нідерландам у межах кваліфікації Євро-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 27:35.

Нідерланди заволоділи ініціативою з перших хвилин матчу та у підсумку виграли першу половину з перевагою у +8. У другому таймі українці змогли вирівняти ситуацію, проте на підсумковий результат це не вплинуло.

Гандбол – кваліфікація на чемпіонат Європи 2026

5 тур, 8 травня

Україна – Нідерланди 27:35 (11:19)

Після поразки від Нідерландів "синьо-жовті" залишились на третій сходинці групи 6 з 4 балами в активі. Заключний матч у кваліфікації українці проведуть проти Фарерських островів у неділю, 11 травня.

Нагадаємо, у березні збірна України провела третій і четвертий поєдинки у відбірковій єврокампанії, неочікувано обмінявшись перемогами з Косово.

Путівки на континентальну першість отримають збірні, які посіли перше та друге місця у групах. Також кваліфікуються чотири найкращі команди з тих, хто посів третє місце.