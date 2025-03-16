Збірна України перемогла Косово у відборі на Євро-2026 та піднялася на другу сходинку в групі
У неділю, 16 березня, збірна України з гандболу виграла другий матч у відборі на Євро-2026 серед чоловіків, обігравши команду Косова.
Зустріч завершилася з рахунком 36:25.
Вже до середини першого тайму українці здобули відчутну перевагу, надалі лише нарощували її, і пішли на перерву з комфортними для себе 18:8.
У другому таймі "синьо-жовті" також закинули 18 м'ячів та відмінно зіграли в обороні, не дозволивши супернику скоротити відставання у 10+ м'ячів.
Нагадаємо, в попередньому матчі з цим же суперником "синьо-жовтні" зазнали поразки.
Україна – Косово 36:25 (18:8)
У підсумку після чотирьох турів відбору Україна піднялася на друге місце у турнірній таблиці з 4 очками в активі. Лідирують в групі Фарерські острови (5 очок). Нідерланди та Косово мають в активі по 4 та 3 залікових бали та займають 3 та 4 сходинку відповідно.
Два останні матчі відбору відбудуться в травні 2025 року.
Путівки на континентальну першість отримають збірні, які посіли перше та друге місця у групах. Також кваліфікуються чотири найкращі команди з тих, хто посів третє місце.