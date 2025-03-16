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Збірна України перемогла Косово у відборі на Євро-2026 та піднялася на другу сходинку в групі

Олексій Мурзак — 16 березня 2025, 20:40
Збірна України перемогла Косово у відборі на Євро-2026 та піднялася на другу сходинку в групі
ФГУ

У неділю, 16 березня, збірна України з гандболу виграла другий матч у відборі на Євро-2026 серед чоловіків, обігравши команду Косова.

Зустріч завершилася з рахунком 36:25.

Вже до середини першого тайму українці здобули відчутну перевагу, надалі лише нарощували її, і пішли на перерву з комфортними для себе 18:8.

У другому таймі "синьо-жовті" також закинули 18 м'ячів та відмінно зіграли в обороні, не дозволивши супернику скоротити відставання у 10+ м'ячів.

Нагадаємо, в попередньому матчі з цим же суперником "синьо-жовтні" зазнали поразки.

Гандбол – кваліфікація на чемпіонат Європи 2026
4 тур, 16 березня

Україна – Косово 36:25 (18:8)

У підсумку після чотирьох турів відбору Україна піднялася на друге місце у турнірній таблиці з 4 очками в активі. Лідирують в групі Фарерські острови (5 очок). Нідерланди та Косово мають в активі по 4 та 3 залікових бали та займають 3 та 4 сходинку відповідно.

Два останні матчі відбору відбудуться в травні 2025 року.

Путівки на континентальну першість отримають збірні, які посіли перше та друге місця у групах. Також кваліфікуються чотири найкращі команди з тих, хто посів третє місце.

Гандбол Чемпіонат Європи Чоловіча збірна України з гандболу

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