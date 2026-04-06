Збірна України оголосила заявку на заключні матчі відбору Євро-2026 проти Швеції та Сербії

Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 18:14
Збірна України оголосила заявку на заключні матчі відбору Євро-2026 проти Швеції та Сербії
Жіноча збірна України з гандболу оголосила склад на матчі 5-го та заключного 6-го туру відбору на Євро-2026 проти Швеції та Сербії відповідно.

Про це повідомила пресслужба ФГУ.

Матч проти Швеції пройде в словацькому Шаля (8 квітня, початок о 15:00), гра проти Сербії – в сербському Нові-Сад (12 квітня, початок о 19:00).

Заявка жіночої збірної України з гандболу

  • Воротарі: Марія Гладун (Банік Мост, Чехія), Єлизавета Пастеляк (Спартак-ШВСМ), Анастасія Лазорак (Ювента, Словаччина);
  • Розігруючі: Тамара Смбатян (Альба Фегервар, Угорщина), Любов Росоха (Кішварда, Угорщина), Анастасія Бондаренко (Рух Каліш, Польща);
  • Лінійні: Ірина Прокоп'як, Карина Колодюк (обидві – Галичанка);
  • Півсередні: Юлія Андрійчук (Салерно, Італія), Мілана Шукаль (Кобежиці, Польща), Анастасія Пархоменко, Анастасія Оржаховська (обидві – Спартак-ШВСМ), Ірина Компанієць, Каріна Соскида (обидві – Ювента, Словаччина);
  • Крайні: Вікторія Мальована (Галичанка), Дар'я Корець, Надія Фурман (обидві – Спартак-ШВСМ).

Нагадаємо, на чемпіонат Європи вийдуть команди, що посядуть 1-е та 2-е місця у своїх відбірних групах, а також ще 4 команди, що стануть третіми і потраплять до топ-4 у рейтингу третіх місць.

Збірна України після двох березневих перемог над Литвою (30:29 та 26:25) посідає 3-е місце турнірної таблиці групи 6. Лідер Швеція вже гарантувала собі перше місце в квартеті та вихід на Євро.

Жіноча збірна України з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу

