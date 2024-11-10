Збірна України перемогла Фарерські острови у другому матчі 3 етапу відбору на Євро-2024

Збірна України з гандболу перемогла Фарерські острови у 2 турі третього етапу кваліфікації Євро-2026.

Матч, що проходив у Вільнюсі, завершився з рахунком 35:32. Наша команда програла перший тайм, однак зібралася у другій половині й здобула свою першу перемогу у відборі.

Відбір на чемпіонат Європи-2026 з гандболу

Третій етап

2 тур, 10 листопада

Україна – Фарерські острови 35:32 (14:17)

Нагадаємо, у першому матчі Україна програла Нідерландам (39:40). Також "синьо-жовтні" зіграють проти Косово, але ця зустріч відбудеться у 2025 році.

На Євро-2026 вийдуть 2 найкращі команди з кожної групи, а також 4 найкращі команди, які стануть третіми у своїх групах.