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Збірна України мінімально поступилася Нідерландам на старті 3 етапу відбору на Євро-2024

Ігор Чернявський — 7 листопада 2024, 22:17
Збірна України мінімально поступилася Нідерландам на старті 3 етапу відбору на Євро-2024

Збірна України з гандболу зазнала поразки від Нідерландів у 1 турі третього етапу кваліфікації Євро-2026.

Матч завершився з рахунком 40:39.

"Жовто-сині" змусили суперників бути в ролі наздоганяючих протягом більшої частини поєдинку, але переломний момент стався в середині другого тайму. Втративши перевагу, українці вже не змогли повернути її.

Відбір на чемпіонат Європи-2026
Третій етап
1 тур, 7 листопада

Нідерланди – Україна 40:39 (19:20)

У групі 6 Україна також зіграє проти Ферерських островів та Косова. Матч проти Фарер запланований на 10 листопада, решта поєдинків відбудуться у 2025 році.

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